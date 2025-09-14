Leben als geweihte Jungfrau: Wieso eine 47-Jährige in Ottobeuren diesen ungewöhnlichen Schritt macht

Eine überaus seltene Feier fand mit einer Jungfrauenweihe in der Basilika Ottobeuren statt. Bischof Dr. Bertram Meier zelebrierte zum Fest Mariä Geburt die besondere Liturgie im Rahmen einer Eucharistiefeier. Die Kandidatin Sema Onar im weißen Kleid, ähnlich einem Hochzeitskleid, war in Begleitung ihrer Kandidatursleiterin und Theologin Marion Kuhl, die sie auch schon durch ihre dreijährige Vorbereitungszeit geführt hatte.
Bekenntnis zu Keuschheit und Ehelosigkeit
