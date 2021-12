Legau

11:52 Uhr

Papunzel baut für 30 Millionen Euro in Legau ein neues Besucherzentrum

Plus „Rapunzel Naturkost“ will im Unterallgäu Bio zum Anfassen bieten. Im Neubau gibt es eine Kaffee-Rösterei, ein Kino und Pilger-Unterkünfte.

Von Thomas Schwarz

Wer jetzt zum Verwaltungsgebäude der „Rapunzel Naturkost GmbH“ in Legau geht, dem fällt sofort ein alter bunter VW Bus ins Auge. Gut geschützt steht er nahe einem 20 Meter hohen Märchenturm. Der Bus erinnert an die Anfänge des Unterallgäuer Biolebensmittel-Unternehmens. Gründer und Chef Joseph Wilhelm belieferte damit in den 1980er-Jahren Bio-Läden in ganz Deutschland. Nicht nur um die Geschichte der Firma darzustellen baut Rapunzel derzeit ein neues Besucherzentrum auf dem Firmenareal in Legau – sondern auch, um Interessierten ihre Produkte und die Philosophie nahe zu bringen. „Bio zum Anfassen“ nennt das Seraphine Wilhelm, eines der Kinder des Firmengründers. Sie leitet den Bereich Marketing und ist Projektleiterin für das Besucherzentrum. Rund 30 Millionen Euro soll es kosten.

