Legendärer Rennwagen sorgt in Bad Wörishofen für Aufsehen

Bad Wörishofen

Oldtimer-Schätze locken tausende Besucher in die Innenstadt

Nach verhaltendem Beginn bei Regen kommt die Sonne heraus und Bad Wörishofens Fußgängerzone platzt aus allen Nähten. Zu sehen sind legendäre Automobile.
Von Franz Issing
    Der Ford GT40 von Gerd Stiele gewann am Ende einen der Preise der Oldtimer-Show in Bad Wörishofens Fußgängerzone. Foto: Franz Issing

    Rollende Schätze in der Fußgängerzone sorgten dafür, dass die Innenstadt von Bad Wörishofen am Sonntagnachmittag aus allen Nähten platzte. Dabei sah es lange nicht so aus, denn das Wetter machte den Veranstaltern zunächst einen Strich durch die Rechnung. Trotz aller Bedenken der Veranstalter, die wegen des drohenden schlechten Wetters am Sonntag kein Risiko eingehen wollten und deswegen ein etwas abgespecktes Programm anboten, zeigte Petrus ein Einsehen mit den Oldtimerfans und schickte zu Beginn der historischen Autoschau strahlenden Sonnenschein, der von einer Minute zur anderen tausende Besucher in die Kurstadt lockte. „Das war für uns die Überraschung des Tages, damit hatten wir nicht gerechnet“, freuten sich Günther und Florian Lerf, die in Kooperation mit den Autohäusern Rösch, Jäckle und Medele-Schäfer die Veranstaltung organisiert hatten.

