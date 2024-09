60 Jahre Plectroons: Wie in Bad Wörishofen eine legendäre Band entstand

Es muss schon eine tolle Zeit in den 60er-Jahren gewesen sein – vor allem, wenn man damals Musiker und Gründungsmitglied der „Plectroons“ war. Wenn Alwin Götzfried von dieser Zeit erzählt, gerät er noch heute ins Schwärmen. Auf den Besuch unserer Redaktion hat er sich sorgfältig vorbereitet, viele Fotos aus der Zeit herausgekramt. Heuer ist es 60 Jahre her, dass vier junge Männer die Plectroons gründeten, eine Band, die damals in Bad Wörishofen und weit darüber hinaus eine junge Generation zu Begeisterungsstürmen mitriss. Wenn man Barbara Maier trifft, die auch heute noch gerne in den Blütenhof zum Tanzen geht, dann spricht sie für viele ihrer Generation: „Ja klar kennen wir die Plectroons noch. Wir sind ja mit ihnen aufgewachsen und haben alle von ihnen geschwärmt.“

Helmut Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis