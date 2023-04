Der TV Türkheim blickt auf eine erfolgreiche Hallensaison zurück

Der Leichtathletik-Nachwuchs des TV Türkheim überzeugte beim Team-Wettbewerb in Wiggensbach nicht nur durch die Anzahl der Sportler.

Gold, Silber und Bronze – so lautet die erfolgreiche Ausbeute der Türkheimer Hasen, Wiesel und Tiger beim Team-Wettkampf der Kinderleichtathletik in Wiggensbach. Knapp 250 Kinder nahmen im März am Hallen-Wettkampf teil, der nach längerer Pause wieder vom TSV Wiggensbach in der "Panoramarena" ausgerichtet wurde.

Mit insgesamt 37 Kindern in drei Teams war der TV Türkheim die teilnehmerstärkste Mannschaft. Doch nicht nur die Anzahl der fleißigen Sportler und Sportlerinnen überzeugte, sondern auch die hervorragenden Ergebnisse.

Den Beginn machten die Türkheimer Hasen in der Altersklasse U8. Beim Kurzsprint, der Einbeinhüpfer-Staffel und dem Medizinball-Stoßen zeigten die jüngsten Athleten und Athletinnen des TV Türkheim, was sie in kurzer Zeit gelernt hatten. War es doch für alle Teammitglieder der erste Wettkampf überhaupt. Die durchwegs guten Leistungen wurden am Ende mit dem dritten Platz und der Bronzemedaille belohnt.

Die Türkheimer "Hasen" gewannen in Wiggensbach die Bronzemedaille. Foto: Iris Zacher

Einen Überraschungscoup landeten die Türkheimer Wiesel in der Altersklasse U10. In drei von vier Disziplinen hatte das Team des TV Türkheim im Vergleich zu den anderen acht Mannschaften die Nase vorn und konnte am Ende gemeinsam mit dem Team aus Kaufbeuren den ersten Platz belegen. Die starken Sprintzeiten aller Wiesel und die herausragenden Leistungen von Emil Schäfer und Sophie-Rose Biagui im Hoch-Weitsprung waren hierbei sicher die Grundlage für die Goldmedaille.

Die "Tiger" des TV Türkheim holen in Wiggensbach die Silbermedaille im Team-Wettbewerb. Foto: Iris Zacher

Besonders motiviert gingen nach den guten Vorergebnissen am Ende auch die Türkheimer Tiger in der U12 an den Start. Hier hatten es die Türkheimer mit weiteren neun Mannschaften und damit mit der größten Konkurrenz zu tun. Doch davon ließen sich die Tiger nicht abschrecken. Nach einem durchwegs tollen Wettkampf und einem herausragenden Ergebnis bei der abschließenden Tandem-Runden-Staffel, war die Spannung bei der Siegerehrung fast unerträglich. Platz um Platz machten die Türkheimer Tiger gut, bis sie am Ende als Gewinner der Silbermedaille feststanden.

Marina Reiter überzeugt bei südbayerischer Meisterschaft in München

Ebenfalls großen Jubel gab es bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften in der Werner-von-Linde-Halle im Münchener Olympiapark. Bei ihrem ersten Hallenwettkampf in der Altersklasse U18 konnte Marina Reiter voll überzeugen. In ihrem Lauf über die 200 Meter kam sie nach guten 27,94 Sekunden als Zweitplatzierte ins Ziel. Danach hieß es abwarten, wie schnell die Konkurrentinnen in den verbleibenden Läufen sein würden. Dies schaffte am Ende nur eine Sprinterin und so freute sich Marina Reiter gemeinsam mit Trainerin Zentha Rummel und dem gesamten Team des TV Türkheim über einen sensationellen dritten Platz und die Bronzemedaille.

Marina Reiter holt bei der südbayerischen Meisterschaft in München die Bronzemedaille. Foto: Iris Zacher

Top motiviert starten die Leichtathleten des TV Türkheim nun in die Sommersaison. Neben den geplanten Wettkämpfen auf regionaler Ebene freuen sich schon jetzt alle auf das Wettkampfwochenende am 15. und 16. Juli 2023 in Türkheim. Hier werden neben einem Kinderleichtathletik-Wettkampf auch die Allgäuer Mehrkampfmeisterschaften der Altersklassen U14 und U16 ausgetragen.





Türkheimer Teilnehmer in Wiggensbach

Türkheimer Hasen, U8, Jahrg. 2017/2016 Josephina Diehm, Leni Gleich, Luisa Kerler, Nadine Moll, Katharina Mößmer, Elisabeth Neumair, Sophia Sander, Laura Sattler, Ronja Schropp, Mila Stabenow, Antonia Vogl

Disziplinen: Kurzsprint, Einbein-Hüpfer-Staffel, beidarmiges Medizinball-Stoßen (1 kg)





Türkheimer Wiesel, U10, Jahrg. 2015/2014 Sophie-Rose Biagui, Luis Flügel, Manuel Gottschling, Elif Güngör, Benno Hefele, Ferdinand Heim, Christoph Hörl, Elias Kerler, Noah Kretschmer, Mia Diana Meyer, Jasmin Moll, Charlotte Neumair, Emil Schäfer

Disziplinen: Kurzsprint, Hindernis-Sprint-Staffel, Hoch-Weitsprung, Medizinball-Stoßen (1,5 kg)





Türkheimer Tiger, U12, Jahrg. 2013/2012 Marie Veronique Biagui, Philipp Fuhrmann, Matthias Fuhrmann, Elisabeth Gottschling, Lina Hefele, Matilda Lang, Marina Löffler, Benedikt Mößmer, Ruben Obert, Sookie Rebbe, Lena Steckenleiter, Emilia Wanninger, Lorena Zettl

Disziplinen: Kurzsprint, Hindernis-Sprint-Staffel, Fünfsprung, Medizinball-Stoßen (2 kg), Tandem-Rundenstaffel