Kinder und Jugendliche zeigen bei Mehrkampfmeisterschaften in Türkheim ihr Können

Die Leichtathletik-Abteilung des TV Türkheim richtet an zwei Tagen zwei Mehrkampfmeisterschaften aus - und kann sich über zahlreiche "Heimsiege" freuen.

An einem der heißesten Tage des Jahres fanden kürzlich die Allgäuer Mehrkampfmeisterschaften der Altersklassen U14 und U16 in Türkheim statt. Doch Teilnehmer und auch der ausrichtende TV Türkheim hatten sich gut auf die Temperaturen eingestellt und so freuten sich alle Beteiligten über eine gelungene Veranstaltung mit teils bemerkenswerten Ergebnissen der Türkheimer Leichtathleten.

Allen voran Lena Siegemund, die in der Altersklasse W12 ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnte und den Vierkampf mit 1668 Punkten mit deutlichem Vorsprung gewann. In allen vier Einzeldisziplinen war sie jeweils die stärkste Athletin ihrer Altersklasse und stellte dabei gleich drei persönliche Bestleistungen auf. Die 75 Meter absolvierte sie in 11,10 Sekunden. Im Ballwurf, Lenas eher schwächeren Disziplin, steigerte sie sich auf 26,50 Meter. Mit überragenden Leistungen im Hochsprung (1,36 Meter) und Weitsprung (4,54 Meter) zeigte die Ettringerin, die für den TV Türkheim startet, ihr extrem großes Potenzial und wurde verdient Allgäuer Meisterin.

Auf den Einzeltitel folgt eine weitere Medaille mit der Mannschaft

Gemeinsam mit Victoria Diehm (1230 Punkte), Theresa Gottschling (1171 Punkte), Emilia Iacono (1131 Punkte) und Lara Maria Wagner (1086 Punkte) konnte sich Lena Siegemund im Anschluss noch über die Bronzemedaille für den TV Türkheim in der Mannschaftswertungfreuen.

Ebenfalls Bronze gab es für Lokalmatador Quirin Huber in der Altersklasse M15. Mit persönlicher Bestleistung von 12,95 Sekunden über die 100 Meter erwischte er einen perfekten Start in seinen Mehrkampf. Im Weitsprung (4,91 Meter) und Hochsprung (1,44 Meter) kam er dann nicht ganz an seine bereits gezeigten Vorleistungen heran. Die abschließenden 7,39 Meter im Kugelstoßen reichten trotz neuer Bestmarke nicht ganz für den Platz an der Spitze. Mit nur 47 Punkten Rückstand auf den Sieger wurde Huber Dritter.

Auch die Kinder zeigen beim Mehrkampf ihr Können

Nur einen Tag später konnten dann die jüngsten Türkheimer Leichtathleten beim Kinderleichtathletik-Mehrkampf zeigen, was in ihnen steckt. In der Altersklasse W11 zeigte Eva Lutz ihr großes Talent für die Sprung- und Laufdisziplinen. Mit starken 4,33 Meter im Weitsprung und 5:44 Minuten beim 1200-Meter-Stadioncross distanzierte sie die Konkurrenz deutlich. Auch beim 50-Meter-Sprint und 50-Meter-Hindernissprint war sie die Schnellste und freute sich über die verdiente Goldmedaille.

Lesen Sie dazu auch

Auch die Kinder kämpften bei den Mehrkampfmeisterschaften um Urkunden und Podestplätze. Hier die jungen Sportlerinnen und Sportler der Altersklasse U8. Foto: Iris Zacher

Ruben Obert gewann in der Klasse M10 ebenfalls die Goldmedaille. Allerdings erst ein wenig verspätet, da er bei der offiziellen Siegerehrung aufgrund eines Auswertungsfehlers noch auf Rang vier geführt worden war. Umso größer war im Nachhinein die Freude, dass es doch zum Sieg gereicht hatte. Die besten Leistungen im Sprint, Hindernissprint, Weitsprung und Heulerwurf waren die Grundlage für den Erfolg.

Drei Türkheimerinnen auf dem Siegertreppchen

In der Altersklasse W10 konnte gar ein komplettes Türkheimer Podest gefeiert werden. Gold ging an Marie Veronique Biagui, Silber holte sich Lorena Joanna Zettl und über Bronze gewann Sookie Rebbe. Alle drei Athletinnen überzeugten voll im Sprint, Sprung und Lauf. Marie Biagui gewann zudem noch den Wettbewerb im Heulerwurf.

Gleich drei Türkheimerinnen standen in der Altersklasse W10 auf dem Treppchen (von links): Lorena Joanna Zettl, Marie Veronique Biagui und Sookie Rebbe. Foto: Iris Zacher

In der AK M9 standen ebenfalls zwei Türkheimer auf dem Siegerpodest: Emil Schäfer gewann nicht nur beim Medizinballstoß, dem Zonenweitsprung und dem Stadioncross, sondern auch in der abschließenden Gesamtwertung. Die Bronzemedaille ging an Bastian Röder, der bei seinem erst zweiten Wettkampf vor allem im Weitsprung und beim Stadioncross überzeugen konnte.

In der W9 hielt Sophia Loske die Türkheimer Farben bei der Siegerehrung hoch. Jeweils Platz zwei beim Medizinballstoß, Weitsprung und Crosslauf bedeuteten am Ende ebenfalls Platz zwei und damit Silber.

Der Sieger kann seine Medaille nicht selbst abholen

Eine ganz besondere Goldmedaille gab es dann in der Altersklasse M8 zu feiern: Hier zeigte Elias Kerler einen tollen Wettkampf und hatte seine besten Leistungen beim 40-Meter-Hindernissprint und im Weitsprung. Am Ende gewann er seinen ersten Wettkampf. Doch aufgrund eines kleinen Unfalls konnte Kerler seine Medaille nicht selbst in Empfang nehmen. Stellvertretend nahm sie seine Schwester entgegen.

Die jüngsten Teilnehmer in der Altersklasse U8 bestritten einen Teamwettkampf. Hier ging es darum, die Disziplinen 30-Meter-Sprint, Hindernisstaffel, Medizinballstoß und Hoch-Weitsprung so gut wie möglich zu meistern. Die Türkheimer Hasen waren gleich mit zwei Mannschaften am Start. Sie zeigten, was sie schon alles im Training gelernt hatten und belegten am Ende die Plätze zwei und drei.