Unterallgäuer Athletinnen holen vier Bezirksmeisterschaften

Der TSV Mindelheim und TSV Bad Wörishofen nehmen erfolgreich an den schwäbischen Meisterschaften teil. Das nächste Leichtathletik-Event steht in Mindelheim an.

Während in Rom die Leichtathletik-Profis ihre Europameister suchten, waren die Athletinnen und Athleten der hiesigen Vereine bei den schwäbischen Meisterschaften in Memmingen und Friedberg am Start.

Die Ergebnisse der Mindelheimer und Bad Wörishofer Teilnehmer können sich sehen lassen.

Der TSV Mindelheim hat zwei schwäbische Meisterinnen

Fünf Leichtathletinnen des TSV Mindelheim/LG Allgäu starteten erfolgreich bei den schwäbischen Meisterschaften in Memmingen bzw. Friedberg. In der Frauenklasse sicherte sich Anna Kutter-Stumpf den Hochsprungtitel mit 1,48 Meter und kam im Hürdensprint als Vierte ins Ziel. Auch ihre Zeit von 13,52 Sekunden über die 100 Meter kann sich sehen lassen. Der Wettkampf war auch ein Test für die deutschen Senioren-Meisterschaften in Erding.

Nicole Mörstedt, die gerade in den Abiturprüfungen steckt, beschränkte sich auf die Teilnahme am Speerwurf, wo sie die Konkurrenz beherrschte und mit jedem ihrer Würfe gewonnen hätte. Am Ende stand schließlich eine neue Bestweite von 39,50 Metern im Wettkampfprotokoll, was Platz zwei in der bayerischen Rangliste bedeutet.

Erfolgreiche Athletinnen unter sich (von links): Miriam Leinich, Anna Kutter-Stumpf und Laura Pfannenstiel vom TSV Mindelheim. Foto: Bernhard Ruf

Miriam Leinich verfehlte im 100-Meter-Sprint in 13,75 Sekunden und im Hochsprung mit 1,42 Meter jeweils knapp eine neue Rekordmarke, belegte aber im Hochsprung den dritten Platz. Lina Milhard konnte nicht so befreit laufen, wie im vergangenen Jahr, und kam mit 13,96 Sekunden knapp hinter ihrer Vereinskameradin ins Ziel. Die größte Überraschung schaffte die 13-jährige Laura Pfannenstiel, die in ihrem ersten Wettkampf im 75-Meter-Lauf in 10,44 Sekunden und mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf die Siegerin die Vizemeisterschaft einheimsen konnte.

Der TSV Bad Wörishofen gewinnt vier Bezirkstitel

Noch ein bisschen erfolgreicher als die Mindelheimer waren die Nachwuchsathleten des TSV Bad Wörishofen. Sie gewannen bei der schwäbischen Meisterschaft in Memmingen und Friedberg vier Meistertitel, eine Vizemeisterschaft und eine Bronzemedaille.

Den Auftakt machte in Memmingen die erstmals gelaufene 4 x75 Meter-Staffel des TSV bei der weiblichen U14. Luna Schindele, Jasmin Meissner, Fabiana Garcia-Kahl und Theresa Geyer landeten in 44,09 Sekunden auf dem dritten Platz. Dies bedeutete zugleich einen neuen Vereinsrekord. Erfolgreich ging es für das Bad Wörishofer Team weiter: Theresa Geyer wurde im Kugelstoßen der Altersklasse W12 mit einer Weite von 6,04 Metern schwäbische Vizemeisterin.

Auf den ausgezeichneten dritten Platz kam die 4 x 75 Meter-Staffel des TSV Bad Wörishofen mit (hinten von links) Fabiana Garcia-Kahl, Jasmin Meissner und (vorne von links) Theresa Geyer und Luna Schindele. Foto: Helmut Bader

Das größte Starterfeld des gesamten Tages war beim 75-Meter-Sprint der Altersklasse W12 am Start. Insgesamt 40 Mädchen versuchten sich an dieser Strecke. Jasmin Meissner wurde mit 11,36 Sekunden Fünfte, Theresa Geyer belegte mit 11,47 Sekunden den achten Platz.

Besser lief es für Jasmin Meissner (W12) beim Weitsprung. In einem 35-köpfigen Starterfeld setzte sie sich mit einer Weite von 4,08 Metern an die Spitze und wurde schwäbische Meisterin. Fabiana Garcia-Kahl war in ihrer Paradedisziplin, dem Hochsprung, ebenfalls nicht zu schlagen. Mit einer übersprungenen Höhe von 1,40 Metern - und damit zehn Zentimeter höher als die Zweitplatzierte - gewann sie den Titel souverän.

Fabiana Garcia-Kahl vom TSV Bad Wörishofen wurde schwäbische Meisterin im Hochsprung mit übersprungenen 1,40 m bei den U 14-Mädchen. Foto: Helmut Bader

Somit war die Vorgabe für Emilia Garcia-Kahl (W14) am darauffolgenden Tag in Friedberg klar: Nur der Titel zählte, um mit ihrer jüngeren Schwester mithalten zu können. Gesagt, getan: Auch sie lehrte der Konkurrenz das Fürchten und gewann mit einer Höhe von 1,44 m den schwäbischen Hochsprungtitel. Bei den 15-Jährigen war Bastian Schindler am Start. Über 100 m konnte er seine Bestzeit abermals steigern und wurde mit 12,65 Sekunden Vierter. Neuland betrat er mit dem Start über die 300-Meter-Distanz: In einem beherzten Lauf sicherte er sich bei seiner 300-Meter-Premiere mit 41,97 Sekunden den Sieg und holte damit den vierten Meistertitel für die Bad Wörishofer Leichtathleten.

Beinahe hätte es noch einen weiteren Titelgewinn gegeben. Doch Alex Alexova (W14) belegte mit einer Weite von 7,61 Metern im Kugelstoßen den vierten Platz. 39 Zentimeter trennte sie von der Siegerin.

Nächster Höhepunkt sind die Allgäuer Meisterschaften in Mindelheim

Der nächste Wettkampf für die Nachwuchsathletinnen und -athleten aus der Region werden die Allgäuer Meisterschaften sein, die am Sonntag, 23. Juni im Mindelheimer Julius-Strohmayer-Stadion stattfinden.