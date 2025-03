Die Arbeitslosenquote ist gesunken – aber nur leicht

„Die frühjahrsübliche Belebung unseres Arbeitsmarktes fällt in diesem März schwach aus“, stellt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, fest. Die Arbeitslosenquote sei im Vergleich zum Februar um 0,1 Punkt auf 3,2 Prozent gesunken, es sind etwa 350 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat. Im Vergleich zum März 2024 liege die Arbeitslosenquote aktuell um 0,3 Prozentpunkte höher. „Hier schlagen die Auswirkungen der schwachen deutschen Konjunktur zu Buche. In Kombination mit dem weiter gesunkenen Stellenbestand zeigt dies, dass viele unserer regionalen Unternehmen momentan nicht so optimistisch in die Zukunft sehen. Internationale wie nationale Krisen belasten vor allem Industrie und verarbeitendes Gewerbe“, so Holas. Die gedämpfte Konsumlaune bremse zudem Handel und Dienstleistungsgewerbe. Nicht vergessen dürfe man jedoch, dass viele Unternehmen und Einrichtungen weiter einen hohen Fachkräftebedarf haben und auch einstellen.

Arbeitsmarkt zeigt leichte Erholung trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage.

Im Unterallgäu ist die Zahl der Arbeitslosen im März 2025 ebenfalls leicht gesunken. 2235 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 80 Personen weniger als im Februar, aber 67 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent und lag 0,1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 2,5 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 597 Personen arbeitslos. Davon kamen 268 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 676 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 294 eine Erwerbstätigkeit auf. Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 161 Stellen wurden im März neu gemeldet. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verkehr und Lagerei. Aktuell befanden sich damit 1477 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. (mz)