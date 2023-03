Landtagswahl: Die FDP setzt auf Pschierer

Der Mindelheimer Franz Josef Pschierer landet auf Platz sechs der FDP-Liste für die Landtagswahl.

Franz Josef Pschierer ist in seiner neuen Partei angekommen. Bei der Aufstellung der FDP-Liste für die Landtagswahl in Leipheim wurde der CSU-Abweichler aus Mindelheim auf einen Platz gewählt, der ihm die Chance im Herbst lässt, den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen.

Grundvoraussetzung aber ist, dass der FDP überhaupt der Sprung in den Landtag gelingt. 2018 hat es mit 5,1 Prozent der Stimmen gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde geklappt. Erzielt die FDP ein besseres Ergebnis als vor fünf Jahren, ist es wahrscheinlich, dass mehr als ein schwäbischer FDP-Abgeordneter (2018 war das Dominik Spitzer aus Kempten) für die Liberalen ins Maximilianeum einzieht.

Franz Josef Pschierer setzt auf seinen Bekanntheitsgrad als früherer Wirtschaftsminister

Der frühere Wirtschaftsminister Pschierer („Ich habe Stoiber, Beckstein, Seehofer und Söder unfallfrei überlebt“) baut auf seine Reputation und seinen Bekanntheitsgrad und hat deshalb kein Problem, mit Platz sechs der Liste vorliebzunehmen. Erst- und Zweitstimmen, so seine Rechnung, könnten für ihn reichen, vor ihm Platzierte zu überholen. Der Mann, der nach seinem Wechsel von Schwarz zu Gelb die Zahl der schwäbischen FDP-Abgeordneten verdoppelt hat (von eins auf zwei, landesweit sind es zwölf Abgeordnete), will es noch einmal wissen.

Zwei Ziele nannte Pschierer, der im Stimmkreis Memmingen antritt: „Das erste Ziel ist, die Alleinregierung der CSU zu verhindern. Und das zweite Ziel lautet, die Farbe Orange (steht für die Freien Wähler, Anm. d. Red.) zu ersetzen.“ Die FDP sei ein echtes Korrektiv. Von 49 möglichen Stimmen entfielen auf Pschierer 45 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen und einer Nein-Stimme.