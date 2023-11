Manche Aussagen irritieren

Zum Bericht "Was fehlt bei der Flüchtlingshilfe, Frau Mang?" in der MZ vom 10. November.

Vorweg ein dickes Lob für "Schaffenslust" - ohne ehrenamtliches soziales Engagement wäre unser Sozialsystem längerfristig nicht finanzierbar! Eine Abschaffung der Schuldenbremse - wie von Linken gefordert - wäre wenig zielführend. Was mich inhaltlich beim Artikel mit Frau Mang irritiert, ist ihre Aussage von "Scheindebatten" bei den derzeit 279.000 ausreisepflichtigen Asylbewerbern. Ihre Aussage, den Menschen werde vorgegaukelt, die Zahl der Flüchtlinge könne substanziell begrenzt werden. Dies klingt irgendwie nach der linken Parole von 2015: "Bleiberecht für alle!" bzw. "Kein Flüchtling ist illegal!". Für Frau Mang ist es wohl in Ordnung, dass auch die Ausreisepflichtigen bei uns bleiben dürfen!? In dem Zusammenhang sollte "Schaffenslust" aber aufpassen, dass es nicht auf Flüchtlingshilfe reduziert wird. Denn wenn die Stimmung im Land weiter kippt, werden viele ihr Engagement bei "Schaffenslust" überdenken, um Konflikte im persönlichen Umfeld zu vermeiden.