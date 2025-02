Immer mehr Ergebnisse aus den Gemeinden: Die Bundestagswahl im Unterallgäu im Live-Ticker

Die Vorbereitungen für die vorgezogene Bundestagswahl 2025 liefen im Turbomodus – auch im Landkreis Unterallgäu, der zum Wahlkreis Memmingen–Unterallgäu gehört. Mit unserem Live-Ticker sind Sie bei allen Neuigkeiten rund um die Bundestagswahl 2025 in Mindelheim, Bad Wörishofen und der Umgebung auf dem aktuellen Stand.

Bundestagswahl 2025: Live-Ticker für das Unterallgäu

Wie es um die Themen Briefwahl, Wahllokal finden oder wechseln und Wahlbenachrichtigung steht, lesen Sie in unseren Überblicken. Sobald die Wahlergebnisse für die den Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu feststehen, finden Sie diese ebenfalls bei uns – ebenso wie die Ergebnisse allein für den Landkreis Unterallgäu inklusive aller Gemeinden.

Der Wahlkreis Unterallgäu ist einer von 299 Bundestagswahlkreisen

Deutschland ist zur Bundestagswahl in insgesamt 299 Wahlkreise untergliedert. Aus jedem Wahlkreis wird eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat in den Bundestag gewählt. Welche Kandidaten für die Wahlkreise in der Region Schwaben und Oberbayern antreten, lesen Sie in dieser Übersicht. Mit der Erststimme entscheiden Wählerinnen und Wähler darüber, wer das ist. Es handelt sich um die linke Spalte im Wahlzettel.

Mit der Zweitstimme, die rechte Spalte auf dem Wahlzettel, stimmen Wählerinnen und Wähler über eine Partei ab. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält und wie viele Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten künftig einen Sitz im Parlament bekommen.

Diese Orte zählen zum Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu:

Alle Gemeinden aus dem Landkreis Unterallgäu

Die kreisfreie Stadt Memmingen

Aus dem Landkreis Augsburg die Gemeinden Fischach, Schwabmünchen, Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufachnach, Scherstetten und Walkertshofen.