Lkw-Fahrer mit Gesundheitsproblemen verursacht Unfall auf der A96

Dem 43-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers wurde am Montagabend auf der A96 bei Mindelheim plötzlich schwarz vor Augen und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei geriet der Sattelzug nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke, an der er etwa 300 Meter entlangschrammte, bevor er zum Stillstand kam. Zur Klärung der Gesundheitsprobleme wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr um. Für die polizeiliche Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Memmingen die Fahrbahn für etwa eine Stunde. Der entstandene Schaden am Sattelzug beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro. Die Schäden an der Autobahneinrichtung können derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Autobahnpolizei Memmingen hat Ermittlungen aufgenommen. (mz)

