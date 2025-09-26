Icon Menü
Lkw verliert Ladung auf B16: Auto beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Hausen

Verlorene Ladung beschädigt Auto im Gegenverkehr

Auf der Bundesstraße 16 kam es zu einem Vorfall, bei dem ein Lkw Ladung verlor und das Auto einer Fahrerin beschädigte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
Von Ulf Lippmann
    Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall bei Hausen. (Archivbild)
    Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall bei Hausen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Auf der Bundesstraße 16 zwischen Hausen und Mindelheim hat am Donnerstagnachmittag ein Lkw Ladung verloren. Eine 50-jährige Frau war laut Polizei auf der B16 von Hausen in Richtung Mindelheim unterwegs, als ihr kurz nach dem Lohhof ein Lkw entgegenkam, der offenbar etwas von seiner Ladefläche verlor. Die herumfliegenden Teile beschädigten den Wagen der Frau. Der Lkw fuhr einfach weiter und obwohl die Geschädigte wendete und die Verfolgung aufnahm, konnte sie den Lastwagen nicht mehr finden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei Mindelheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

