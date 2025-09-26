Verlorene Ladung beschädigt Auto im Gegenverkehr

Auf der Bundesstraße 16 zwischen Hausen und Mindelheim hat am Donnerstagnachmittag ein Lkw Ladung verloren. Eine 50-jährige Frau war laut Polizei auf der B16 von Hausen in Richtung Mindelheim unterwegs, als ihr kurz nach dem Lohhof ein Lkw entgegenkam, der offenbar etwas von seiner Ladefläche verlor. Die herumfliegenden Teile beschädigten den Wagen der Frau. Der Lkw fuhr einfach weiter und obwohl die Geschädigte wendete und die Verfolgung aufnahm, konnte sie den Lastwagen nicht mehr finden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei Mindelheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

