Es dürfen wieder mehr Leute in die Therme Bad Wörishofen

Plus Mit 2G entfällt außerdem die Testpflicht im Großbad. Was Gäste trotzdem beachten müssen.

Ein heißer Saunaaufenthalt und Entspannung im Wasser unter Palmen – dafür steht für viele die Therme Bad Wörishofen. Zwischenzeitlich dürfen Geimpfte das Großbad auch wieder ohne vorherigen Corona-Test betreten. Das sorgt für eine Vereinfachung des Besuchs, sowohl für die Gäste als auch für die Betreiber. Trotzdem gibt es beim Besuch der Therme noch einiges zu beachten.