Der „Apfelkuchen“ brachte den Sieg nach Loppenhausen

Rita Paul aus Loppenhausen hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen. Die frühere Zeitungsausträgerin hat schon eine Idee, wen sie mit dem Geld glücklich machen könnte.

1000 Euro in bar? Das kann doch jeder gebrauchen. Mit der richtigen Lösung beim Bilderrätsel unserer Zeitung konnte sich Rita Paul aus Loppenhausen diese schöne Summe sichern. Und was möchte sie damit machen? „Das weiß ich momentan noch nicht, das kommt erst mal in die Spardose. Aber wir haben fünf Enkel und einen Urenkel“, erzählt die 71-Jährige und lacht. Nikolaus und Weihnachten stünden vor der Tür, damit würden sich bestimmt einige Anlässe ergeben, ist sie sich sicher.

Sie hat zum zweiten Mal beim Gewinnspiel mitgemacht, dieses Mal hat es mit dem Lösungswort „Apfelkuchen“ geklappt. Erst habe sie gar nicht anrufen wollen, doch „dann hab ich den Apfelkuchen angeschaut und mir gedacht: Das könnte ich doch einfach nochmal probieren“.

Die Lopenhausenerin hat gleich in der Früh angerufen

Direkt in der Früh, nach dem Lesen, habe sie schließlich angerufen. Obwohl sie die Zeitung eigentlich schon wieder zusammengefaltet hatte. Mit der Mindelheimer Zeitung habe sie nicht zum ersten Mal zu tun gehabt, sagt die Loppenhausenerin. Früher habe sie zusammen mit ihrem Mann in Mindelheim gewohnt. Damals fehlten bei der Mindelheimer Zeitung Austrägerinnen und Austräger. Sie sei gefragt worden, ob sie den Job aushilfsweise übernehmen könne. Das tat sie dann auch – und zwar am Ende für etwa zehn Jahre. Doch in Mindelheim blieb das Ehepaar nicht ansässig: 1988 zog Rita Paul mit ihrem Mann in dessen Elternhaus nach Loppenhausen. Dort wohnt sie auch heute noch, zusammen mit Mann und Hund.

Vor ihrer Rente arbeitete sie als Monteurin in einem Unternehmen. Ihre Familie hat sie stets um sich herum, denn einige ihrer Enkel wohnen direkt nebenan. Im Garten stehe ein Baum, der rausgemacht werden müsse erzählt sie. Darum kümmere sich jetzt „der Junior“, sagt sie, als der am Fenster vorbeiläuft, nach hinten in den Garten. Auch bei ihr im Haus können die Enkelkinder viel Spaß haben. Im Hausgang stehen ein kleines Spielzelt und mehrere Kisten Spielzeug bereit – und vielleicht kommt vom Gewinn ja noch etwas Neues dazu?