Loppenhausen

19:08 Uhr

Endlich wieder auf der Bühne: Konzertpremiere in Loppenhausen

Plus Nach der langen Corona-Pause überzeugen die Loppenhauser Musiker beim Jahreskonzert mit Spielfreude und Talent.

Von Sabine Adelwarth

Unsichere Probezeiten liegen hinter den vielen Musikvereinen im Unterallgäu. Zwei Jahre Pandemie, die alles auf dem Kopf gestellt hat und viel Durchhaltevermögen forderte. Umso schöner ist es nun, wenn ein Verein all seine Kraft zusammennimmt und ein Konzert auf die Beine stellt wie in Loppenhausen: eine farbenfrohe Mischung aus Polkas, Walzern und Märschen. ASM-Bezirksvorsitzender Andreas Schuster zeigte sich erleichtert: „Wie sehr habe ich in den letzten zwei Jahren die Blasmusikkonzerte vermisst“, sagte er bei seiner Begrüßungsansprache und die Gäste im voll besetzten Saal des Gasthauses Schlössle in Loppenhausen klatschten zustimmend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .