Feuerwehren üben „Brand“ im Lagerhaus

Die Wehren aus Loppenhausen, Breitenbrunn und Bedernau trainieren in Loppenhausen den Ernstfall.

Das Fahrzeug mit der Einsatzzentrale war von Klosterbeuren aus zur Feuerwehrhauptübung der Feuerwehren Breitenbrunn angereist: Von hier aus wird die Einsatzleitung unterstützt, hier werden alle Informationen gesammelt. „Gebrannt“ hatte es in Loppenhausen in der Bahnhofstraße in einer Lagerhalle: überall Holz, schwierige Bedingungen.

Mitten in der verqualmten Lagerhalle lag ein Verletzter (Puppe), der gerettet werden musste. Die Feuerwehrleute fanden ihn jedoch schnell und trugen ihn auf einer Bahre hinaus ins Freie zur Verletztensammelstelle. Im ersten Stock war eine weitere Person in dem brennenden Gebäude, die durch das Fenster über eine Leiter gerettet werden konnte.

Die Feuerwehren hatten den Übungsbrand schnell unter Kontrolle

Zeitnah hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle gebracht, denn die Mannschaften aus Loppenhausen, Breitenbrunn und Bedernau hatten schnell die Schläuche ausgerollt und mit dem Löschangriff begonnen.

Dabei hatte die Bedernauer Feuerwehr den Auftrag, eine zusätzliche Wasserversorgung aus der nahen Kammel aufzubauen. Drei Zweiertrupps von Atemschutzgeräteträgern waren im Gebäude unterwegs, um von innen zu löschen und die Lage zu sichten. Zufrieden mit dem gelungenen Verlauf der Übung ging es danach zur Vesper im Gasthof Schlössle.