In dieser Komödie mischt die Loppenhauser Mafia mit

Plus Der Theaterverein Loppenhausen treibt den Zuschauerinnen und Zuschauern mit seinem Stück "Die verflixte Heilquelle" die Lachtränen in die Augen.

Wer wissen will, was passiert, wenn der Pfarrer einen guten Draht nach oben hat, und zudem gerne lautstarke Streitereien erlebt und dabei herzhaft lachen möchte, sollte die Komödie "Die verflixte Heilquelle" der Theatervereins Loppenhausen auf keinen Fall verpassen. Heilloser Trubel auf der Bühne sorgt zweieinhalb Stunden lang für beste Unterhaltung.