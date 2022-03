Jetzt beginnt ein Mammut-Verfahren gegen mutmaßliche Bankbetrüger

Sie waren in ganz Deutschland unterwegs, in Loppenhausen und Breitenbrunn gingen sie der Polizei ins Netz. Nun stehen vier mutmaßliche Betrüger vor Gericht.

Ein Mammut-Prozess beginnt am 29. März vor dem Landgericht Memmingen: Vier Personen werden beschuldigt, als Betrügerbande in ganz Deutschland aktiv gewesen zu sein. In Loppenhausen und Breitenbrunn hatten sie laut Anklage im Mai vergangenen Jahres ihr Glück versucht und wollten mit falschen Personalien Geld abheben. Sie scheiterten allerdings an den aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der dortigen Geschäftsstellen, die die Polizei riefen.

Ab Ende März stehen vier Angeklagte vor Gericht: der 32 Jahre alte lettische Staatsangehörige Uvis B., die 22 Jahre alte Deutsche Amy-Rose B., die 47 Jahre alte Deutsche Jennifer Alexandra S. und der 39 Jahre alte Deutsche Ralf S..

Die mutmaßlichen Betrüger sollen mehr als eine halbe Million Euro Schaden verursacht haben

Den vieren wird vorgeworfen, Mitglieder einer Bande zu sein, der noch mehrere unbekannte Personen angehören. Seit März 2021 sollen sie in Bankfilialen falsche Identitäten und falsche Ausweispapiere genutzt haben, um sich als Geschäftsführer oder Vorstand von verschiedenen Unternehmen auszugeben. So konnten sie Geld von Firmenkonten abheben, heißt es in der Anklage. Insgesamt soll durch die vier Angeklagten ein Schaden in Höhe von 555.900 Euro entstanden sein.

Laut Anklage soll Ulvis B. dabei in den Bankfilialen persönlich aufgetreten sein, während der Angeklagte Ralf S. für die Gesamtplanung und Koordination zuständig gewesen sein soll. Er soll insbesondere die telefonischen Kontakte zu den aktiven Bandenmitgliedern an den jeweiligen Tatorten koordiniert und Informationen beschafft und weitergegeben haben. Spätestens ab April und Mai 2021 sollen an den Taten auch die Angeklagten Amy-Rose B. und Jennifer Alexandra S. beteiligt gewesen sein, heißt es weiter in der Anklage.

Wie sich die Angeklagten die Aufgaben aufgeteilt haben sollen

Amy-Rose B. soll dabei Uvis B. zu den Tatorten begleitet haben. Sie soll mit Ralf S. in ständigem Kontakt gewesen sein und sich um Organisatorisches wie Hotelbuchungen, das Geld oder die gefälschten Papiere gekümmert haben. Jennifer S. soll als Fahrerin fungiert haben. Die Taktik war wie folgt: In einem begrenzten Bereich wurden binnen kurzer Zeit mehrere Bankfilialen besucht, um dann anschließend in einer anderen Region auf die gleiche Art und Weise vorzugehen, heißt es in der Anklage.

Den Angeklagten wird deswegen gewerbs- und bandenmäßiger Betrug und gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen; bei den Angeklagten Uvis B. und Ralf S. in 56 Fällen, zwei davon als Versuch, bei der Anklagten Amy-Rose B. in 33 Fällen, ebenfalls zwei davon als Versuch und bei der Angeklagten Jennifer Alexandra S. in zehn Fällen, ebenfalls zwei davon als Versuch. Für die vollendeten Taten sieht das Gesetz jeweils eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren vor.

Die Taten spielten in ganz Deutschland, die Serie endete in Loppenhausen und Breitenbrunn

Die Taten sollen in ganz Deutschland stattgefunden haben. Verhandelt wird am Landgericht Memmingen, weil sich die letzten Vorfälle in Loppenhausen und Breitenbrunn zugetragen haben. In Loppenhausen soll Ulvis B. am Nachmittag des 20. Mai 2021 versucht haben, 15.000 Euro zu erhalten. Er hatte jedoch keinen Erfolg, weil die Bankangestellte erkannte, dass er nicht der Geschäftsführer war, als der er sich ausgab. Ebenso erging es ihm bei der Raiffeisenbank in Breitenbrunn: Auch hier entlarvten die Angestellten ihn laut Polizeiangaben rechtzeitig.

Kurz darauf konnten Uvis B., Jennifer S. und Amy-Rose B. festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat für alle im Raum stehenden Taten ein bundesweites Sammelverfahren geführt. Ralf S. wurde zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Ermittlungen enttarnt und befindet sich ebenso wie Uvis B. und Amy-Rose B. in Untersuchungshaft, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.

Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe oder schweigen

Die Angeklagten bestreiten entweder, strafbare Handlungen begangen zu haben (Jennifer S.) oder äußern sich nicht dazu. Auch deswegen sind bis 25. Mai insgesamt 34 Termine für das Verfahren angesetzt.