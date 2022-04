Wenn im Theater Loppenhausen der Guru zur Grill-Meditation ruft

Plus Premiere nach der langen Corona-Pause: Im neuen Stück der Loppenhauser Laienspieler mischen asiatische Mönche eine ruhige Autowerkstatt auf.

Die Freude ist groß, es geht wieder los auf der Loppenhauser Theaterbühne im Gasthof Schlössle. Zwei Jahre wartete die Spielerschar darauf, endlich das Stück „Ein Guru für Do-Ping“ von 2020 den Zuschauern präsentieren zu können. Die Texte der elf Darsteller waren schon gelernt und das Bühnenbild fertig, doch dann kam Corona und die Aufführung des Dreiakters musste warten. „Zwei Jahre war das Bühnenbild im Schlössle aufgebaut“, erzählt Martina Leinauer. Doch dann musste es für das Jahreskonzert der Musikanten weichen, nur um danach gleich wieder aufgebaut zu werden. Doch jetzt endlich heißt es „Vorhang auf“ und die Akteure konnten das Stück einem begeisterten Premierenpublikum präsentieren. Nur eine Rolle musste neu vergeben werden und Florian Lutzenberger konnte als Neuzugang auf eine gelungene Theaterpremiere blicken. Neben Absurditäten, Alltagsproblemen und viel Witz war alles dabei, was ein gelungenes Theaterstück eben ausmacht.