manfDas sagen die Freien Wähler zum Disziplinarverfahren

Die Freie-Wähler-Fraktion des Stadtrates von Bad Wörishofen hat sich als zweitstärkste Fraktion nun ebenfalls zum Disziplinarverfahren geäußert, welches die Landesanwaltschaft gegen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) eingeleitet hat.

Man habe „die einstimmige Entscheidung des Stadtrates ein Disziplinarverfahren gegen den Ersten Bürgermeister Stefan Welzel zu beantragen nach langen internen Beratungen und nach einer fachanwaltlichen und umfangreichen Vorprüfung mitgetragen“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Thomas Vögele. Das Disziplinarrecht regele in „einem rechtsstaatlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren die Ahndung dienstlicher Verfehlungen von Beamten. Es sieht bei Dienstvergehen bestimmte Disziplinarmaßnahmen vor, sogar die Entfernung aus dem Dienst“. Das förmliche Disziplinarverfahren gliedere sich in die Untersuchung und das gerichtliche Verfahren beim Verwaltungsgericht. Die Mitteilung der Landesanwaltschaft an die Redaktion der Mindelheimer Zeitung, man habe gegen den kommunalen Wahlbeamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet „bedeutet nach unserer Bewertung, dass die Untersuchung nun begonnen hat. Die Einleitung geschieht typischerweise durch eine schriftliche Verfügung der Einleitungsbehörde und bezeichnet das oder die dem Beamten zur Last gelegten Dienstvergehen. Dieses Schreiben liegt dem Stadtrat nicht vor, weshalb Stellungnahmen nach dem rechtsstaatlichen Verständnis der Freien Wähler zumindest derzeit kaum möglich sind“, so Vögele. Es müsse jetzt der Ausgang des Verfahrens abgewartet werden. „Die Stadtratsfraktion der Freie Wähler will sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern, um schon den Anschein einer Vorverurteilung zu vermeiden. Zweifellos gilt die Unschuldsvermutung.“ Zuvor hatte bereits FW-Ratsmitglied Manfred Gittel in einer Mitteilung eine Forderung aufgestellt: „Bürgermeister Welzel müsste umgehend mit der Einleitung des Verfahrens beurlaubt beziehungsweise von seinem Amt freigestellt werden“, so Gittel. (mz)