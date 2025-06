Mann bedroht Passanten mit einem Messer

In Türkheim hat ein Mann am Dienstagabend in der Danziger Straße gegen 20.40 Uhr einen Passanten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um ein zehn Zentimeter langes Taschenmesser. Als der Passant daraufhin äußerte, dass er nun die Polizei verständigt, flüchtete der Täter.

Bedrohung mit Messer in Türkheim: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei traf den Mann kurze Zeit später auf einem Fahrrad fahrend an. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung weit über dem erlaubten Wert von 1,6 Promille . Den 53-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung sowie Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls bedroht wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.