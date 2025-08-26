Mann bei Bahnunfall schwer verletzt: Wann kommt eine Schranke?

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Wenn man Bahngleise quert, muss man halt schauen. Aber Knopf im Ohr oder laute Musik unterbricht oft die Verbindung zur Außenwelt. Es ist nicht die Bahn schuld, sondern der Fahrzeuglenker. Wenn einer in einen Garten eines Hauses fährt, fragt man auch nicht, warum der Hausbesitzer die Sicherung zu seinem Haus nicht aufwendiger gestaltet hat.......

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden