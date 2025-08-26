Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mann bei Unfall im Allgäu schwerverletzt: Wann kommt endlich eine Schranke?

Breitenbrunn

Mann bei Bahnunfall schwer verletzt: Wann kommt eine Schranke?

Nach dem schweren Unfall steht ein unbeschrankter Bahnübergang erneut im Fokus. Eine technische Sicherung soll kommen – wann, verrät eine Bahnsprecherin.
Von Melanie Lippl
|
    • |
    • |
    • |
    Beim Bahnunfall in der Loppenhausener Straße in Breitenbrunn ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.
    Beim Bahnunfall in der Loppenhausener Straße in Breitenbrunn ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Foto: Thomas Pöppel, AOV

    Dieses Mal war es mittags gegen 12 Uhr, Bürgermeister Jürgen Tempel saß gerade im Auto, als der Alarm losging. Bahnunfall. Ein Schwerverletzter. Mal wieder … Schon mehrfach war es an den unbeschrankten Bahnübergängen in Breitenbrunn zu schweren Unfällen gekommen. Seit am Ortseingang eine Schranke ist, war dort nichts mehr vorgefallen. Doch andere Übergänge wie der in der Loppenhausener Straße sind noch immer ohne Sicherung. Ändert sich das nach dem jüngsten Unfall? Kommt jetzt womöglich bald eine Schranke? Bürgermeister Tempel und die Pressestelle der Bahn liefern Antworten dazu.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Michael Stemmler

    Wenn man Bahngleise quert, muss man halt schauen. Aber Knopf im Ohr oder laute Musik unterbricht oft die Verbindung zur Außenwelt. Es ist nicht die Bahn schuld, sondern der Fahrzeuglenker. Wenn einer in einen Garten eines Hauses fährt, fragt man auch nicht, warum der Hausbesitzer die Sicherung zu seinem Haus nicht aufwendiger gestaltet hat.......

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden