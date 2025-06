Mann randaliert in Bad Wörishofer Arztpraxis

Im Unterallgäu ist die Polizei am Montag zu zwei Einsätzen gefahren, weil Menschen randaliert hatten. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht in Bad Wörishofen. Am Nachmittag trat ein Patient derart aggressiv gegenüber dem Personal und dem Arzt in einer Bad Wörishofer Arztpraxis auf, dass diese die Polizei hinzurufen mussten.

Patient schubst Mann in Arztpraxis in Bad Wörishofen

Vor Ort schubste der 55-Jährige einen Mann und versuchte außerdem, diesen mit einer Metallflasche körperlich anzugreifen. Laut Polizei ist der Mann kein Unbekannter und fiel nicht das erste Mal in dieser Weise auf. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Wenige Stunden später gab es einen ähnlichen Einsatz: Am Montagabend meldeten Zeugen, dass eine 35-jährige Frau vor der Haustüre in der Tussenhausener Dorfstraße randaliere. Anschließend sei sie mit einem Mann in einem Auto davongefahren. Zunächst traf die Polizei die Frau in der näheren Umgebung nicht an.

Nach kurzer Zeit jedoch kamen die 35-Jährige und der Mann zurück in die Dorfstraße, weshalb mehrere Streifenbesatzungen wieder nach Tussenhausen fuhren. Bei der anschließenden Kontrolle stieg der Beifahrer unvermittelt aus dem Auto, ging auf die Beamten zu und schrie sie an.

Einsatz in Tussenhausen: Mann will Beamte treten

Die Polizisten fixierten den 55-Jährigen daraufhin und legten ihm Handfesseln an. Dabei leistete er körperlichen Widerstand, bedrohte und beleidigte die Beamten mehrfach. Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, wollten die Beamten ihn auf die Dienststelle bringen. Auch hier leistete er Widerstand gegen die Polizei und versuchte mehrfach, die Einsatzkräfte zu treten.

Der Mann musste daraufhin einen Alkoholtest machen, der einen Wert von 1,5 Promille ergab. Den 55-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Bei der 35-jährigen Autofahrerin bemerkten die Beamten ebenfalls Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Sie erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.