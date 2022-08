Maria Baumgärtle

18:00 Uhr

Pilgerfahrt auf zwei Rädern am Unterallgäuer Radlertag

Steuern seit zwölf Jahren den Wallfahrtsort Maria Baumgärtle an und stellten mit 32 Teilnehmern die stärkste Gruppe: die Radlergruppe Zusmarshausen.

Plus Rund 300 Menschen steuern am „Unterallgäuer Radlertag“ Maria Baumgärtle an – deutlich weniger als vor Corona.

Von Franz Issing

Richtig nass wurden beim diesjährigen Unterallgäuer Radlertag nur die Fahrräder. Ihre Besitzerinnen und Besitzer dagegen bekamen Sonne pur und bestenfalls auch einen erfrischenden Spritzer Weihwasser ab. Etwa 300 Pedalritter allen Alters – vor Corona waren es noch weit über 1000 – steuerten den Wallfahrtsort Baumgärtle an, um ihre „Stahlrösser“ segnen zu lassen.

