Schwester Marita sagt Mussenhausen „Pfüa Gott“

Mit ihren 94 Jahren ist Schwester Marita Maschek in den vergangenen Tagen aus dem Feiern fast nicht mehr herausgekommen: Erst war da ihr Namenstag, den sie zusammen mit der Mutter Oberin begeht, dann der Festtag „Erhöhung des Heiligen Kreuzes“, der im Orden der Heilig-Kreuz-Schwestern eine wichtige Rolle spielt, und schließlich ihr Abschied: Nach 60 Jahren zieht sie vom Marienheim in Mussenhausen ins Mutterhaus nach Altötting – und das fällt ihr keineswegs leicht.
Mussenhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden