Schwester Marita sagt nach 60 Jahren Lebewohl im Mussenhausener Marienheim – Ein bewegender Abschied

Mussenhausen

Schwester Marita sagt Mussenhausen „Pfüa Gott“

Nach 60 Jahren verlässt Schwester Marita das Marienheim in Mussenhausen. Dort war sie eine Institution – und spielte bei einer Feuerwehrübung eine besondere Rolle.
Von Sandra Baumberger
    Auch bei ihrer Abschiedsfeier ließ es sich Schwester Marita als großer Fan der Musikkapelle Mussenhausen-Eutenhausen nicht nehmen, die Musiker zu dirigieren.
    Auch bei ihrer Abschiedsfeier ließ es sich Schwester Marita als großer Fan der Musikkapelle Mussenhausen-Eutenhausen nicht nehmen, die Musiker zu dirigieren. Foto: Josef Diebolder

    Mit ihren 94 Jahren ist Schwester Marita Maschek in den vergangenen Tagen aus dem Feiern fast nicht mehr herausgekommen: Erst war da ihr Namenstag, den sie zusammen mit der Mutter Oberin begeht, dann der Festtag „Erhöhung des Heiligen Kreuzes“, der im Orden der Heilig-Kreuz-Schwestern eine wichtige Rolle spielt, und schließlich ihr Abschied: Nach 60 Jahren zieht sie vom Marienheim in Mussenhausen ins Mutterhaus nach Altötting – und das fällt ihr keineswegs leicht.

