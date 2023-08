Einbrecher knacken Tresor in einer Bankfiliale in Markt Rettenbach

Über den Dachboden gelangten Unbekannte in eine Bank in Markt Rettenbach und machten dort fette Beute. Die Kripo ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Dienstag drangen mindestens zwei bislang unbekannte Täter in eine Bankfiliale in einem Mulitfunktionsgebäude an der Gewerbestraße in Markt Rettenbach ein. Die Täter gelangten laut über das Dach in den Dachboden und kamen so auch in die Räume der Bank. Dort brachen sie einen Tresor gewaltsam auf und erbeuteten dabei mehrere zehntausend Euro.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht laut Polizei bislang nicht fest. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0. (mz)