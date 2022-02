Markt Rettenbach

11:54 Uhr

Eine neue Sporthalle für Markt Rettenbach rückt näher

Plus Schon Mitte des Jahres könnte der Bauantrag für die Halle laut Bürgermeister Martin Hatzelmann fertig sein.

Von Johannes Schlecker

Wer derzeit in Markt Rettenbach ein Fußball- oder Volleyballturnier in der Halle austragen möchte, der tut sich damit schwer. Der Grund: Die Marktgemeinde verfügt über keine Sporthalle, die für Ballsportarten auf Wettkampfniveau geeignet wäre. Die vorhandene Einfachturnhalle und auch die Mehrzweckhalle sind schlichtweg zu klein dafür. Darüber hinaus reichen bei der Belegung der Hallen die angebotenen Zeitfenster laut Bürgermeister Martin Hatzelmann nicht aus. Doch diese Probleme sollen bald der Vergangenheit angehören. Die Gemeinde will eine neue Sporthalle bauen.

