Drittes Hochwasseropfer in Bayern: Frau ertrinkt in ihrem Auto

Im Unterallgäu ist eine 57 Jahre alte Frau ums Leben gekommen, als ihr Wagen in eine überflutete Wiese rutschte. Laut Polizei hatte sie eine Absperrung ignoriert.

Bei einem tragischen Unfall in der Nähe von Markt Rettenbach ist am Montag eine 57-jährige Frau infolge des Hochwassers ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag meldete, hat die Frau am frühen Nachmitag Uhr noch selbst einen Notruf abgesetzt und teilte mit, dass sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße gerutscht sei und ihr Auto nun mit Wasser volllaufe. Danach brach der Handykontakt ab. Einsatzkräfte machten sich sofort auf die Suche nach der Frau und ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten entdeckte auf der Staatsstraße zwischen Markt Rettenbach und Ronsberg in einem überfluteten Wiesenbereich das nahezu komplett versunkene Fahrzeug.

Die hinzugezogene Wasserrettung konnte die 57-jährige Frau nur noch leblos aus dem Fahrzeug bergen, ein Notarzt stellte wenig später den Tod der Frau fest. Nach ersten Ermittlungen hat die Frau wohl die Absperrung der durch Hochwasser überfluteten Staatsstraße ignoriert, ist in den gesperrten Bereich gefahren und in einem überspülten Bereich seitlich von der Straße in die Wiese abgerutscht. In diesem Bereich stand das Wasser laut Polizei so hoch, dass das Fahrzeug unmittelbar von Wasser umgeben war. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Memmingen.

Frau ertrinkt im Unterallgäu in ihrem Auto: Drittes Todesopfer des Hochwassers in Bayern

Es ist das dritte, bislang bekannte Todesopfer des Hochwassers in Bayern. Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam am Wochenende ein Feuerwehrmann bei einem Rettungseinsatz ums Leben, in Schrobenhausen ertrank eine Frau in ihrem Keller. Im Landkreis Günzburg wird seit Sonntag ein Feuerwehrmann vermisst. (AZ)

