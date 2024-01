Motorradfahrer stürzt auf feuchter Straße

Bei dem Unfall zwischen Markt Rettenbach und Engetried erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall zwischen Engetried und Markt Rettenbach schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor der Fahrer des Leichtkraftrades in einer Kurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und blieb einige Meter neben der Fahrbahn liegen. Eine andere Verkehrsteilnehmerin entdeckte den Unfall, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie ein Notarzt vor Ort. (mz).