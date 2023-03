Vorfahrt missachtet: 87-Jähriger bei Unfall verletzt

Auf einer Kreuzung in Markt Rettenbach hat es gekracht. Den Schaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

An der Kreuzung Kemptener Straße und Marktplatz in Markt Rettenbach hat es am Samstag gekracht. Laut Polizei missachtete ein 87-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Wagens, der von einem 81-Jährigen gelenkt wurde.

An beiden Autos entstand bei dem Unfall Totalschaden

Bei dem Zusammenstoß wurde der 87-Jährige laut Polizei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zusammen ca. 10.000 Euro.