Adlersaal: Jetzt geht’s an die Planung

Der Adlersaal in Markt Wald soll saniert werden. Allerdings kam im Gemeinderat die Frage auf, ob eine andere Lösung nicht besser gewesen wäre.

Die Sanierung des Adlersaals in Markt Wald steht schon länger im Raum. Nun ist sie in greifbare Nähe gerückt – auch wenn in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Frage aufkam, ob eine andere Lösung nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre.

Denn statt das 120 Jahre alte Gebäude und das benachbarte Schützenheim aufwendig zu sanieren, hätte man – so die Überlegung einiger Räte – auch beide Gebäude abreißen und ein neues Gemeindehaus bauen können. „Diese Diskussion hätten wir allerdings schon viel früher führen müssen“, sagte Bürgermeister Peter Wachler im Gespräch mit der MZ. „Denn jetzt können wir nicht mehr zurück.“ Schließlich haben die Schützen, denen die Gemeinde das Gasthaus Adler überlassen hat, bereits viel Zeit und Geld in dessen Sanierung investiert. Dass es Probleme mit dem Brandschutz und der Statik geben könnte und sich die Arbeiten deshalb und zuletzt auch wegen Corona über Jahre hinziehen würden, hatte damals niemand geahnt. Nun soll die Sanierung bald abgeschlossen sein. Allerdings fehlen den Schützen die Mittel, um sich auch noch um die Außenfassade des früheren Gasthauses zu kümmern.

Für die Sanierung des Adlersaals in Markt Wald könnte es eine Förderung geben

Das will nun die Gemeinde übernehmen, der dieses nach wie vor gehört. Wachler hofft auf eine Förderung des Amts für ländliche Entwicklung, die eine solche nun auch für die Sanierung des Adlersaals als Einzelmaßnahme der Dorferneuerung in Aussicht gestellt hat. Um sie zu bekommen und mit der konkreten Planung beginnen zu können, war ein erneuter Beschluss des Gemeinderats notwendig, der dem Vorhaben nach einem ersten Beschluss vor sieben Jahren jetzt erneut zugestimmt hat.

Mitte Januar soll es ein Gespräch mit dem zuständigen Ingenieur geben, im Sommer könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Bislang ist unter anderem geplant, das Dach zu reparieren, einen barrierefreien Zugang, ein Stuhllager sowie mehr Platz für Ausschank, Küche und sanitäre Anlagen zu schaffen. Letztere könnten in einem Anbau untergebracht werden. Da es sich nur um eine grobe Vorplanung handelt, ist noch offen, was die Sanierung kostet.

Ist der Adlersaal dann saniert, könnte er noch stärker als bisher für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Die Kulturschmiede Stauden hat bereits Interesse bekundet und hätte in den vergangenen zwei Jahren auch mehrere Veranstaltungen im bisherigen Saal angeboten. Sie wurden coronabedingt jedoch abgesagt.