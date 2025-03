Der Bahnhof Anhofen taucht wieder auf

Mit Motorsägen und einem riesigen Häcksler rücken die Auszubildenden der Berufsschule Mindelheim der dichten Vegetation der stillgelegten Staudenbahn am Bahnhof Anhofen in der Gemeinde Markt Wald zu Leibe. Unterstützt von ihrem Lehrer Bernhard Fischer befreien die Auszubildenden für Land- und Baumaschinenmechatronik die Strecke von Bäumen und Sträuchern. Das Projekt ist Teil eines ambitionierten Ziels: ein Signal für Klimaschutz und besseren öffentlichen Nahverkehr zu setzen und zugleich Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.

Die Staudenbahn, die 1911 eröffnet wurde, ist seit 1981 auf diesem Abschnitt stillgelegt. Dicke Bäume stehen mitten auf den Schienen, und moosbewachsene Holzschwellen erinnern kaum noch an die Züge, die hier einst erfolgreich fuhren. Fischer, der an der Berufsschule Mindelheim unterrichtet, nutzt das Projekt, um ihren Schülern politische Zusammenhänge näherzubringen. Aber auch Erlerntes aus Unterricht und aus ihren Motorsägenkurs, der an der Schule angeboten wird, wollen die Schüler an diesen Tag umzusetzen.

Mit dabei ist heute Eric Ziegler von den Stadtwerken Ulm. Die Stadtwerke Ulm sind der Infrastrukturbetreiber dieses Streckenabschnitts. Ziegler freut sich mit welcher Motivation und Fleiß die Schüler zugange sind.

Ein starkes Zeichen für die Reaktivierung der Staudenbahn

Mit ihrem Arbeitstag wollen die Schüler nicht nur mehrere Anhänger voller Hackschnitzel produzieren, sondern auch ein starkes Signal senden: Sie fordern eine Reaktivierung der Staudenbahn. Ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr sei essenziell, um die CO₂-Bilanz zu verbessern – ein Anliegen, das viele der Azubis aus eigener Erfahrung unterstützen. „Was bringt ein 58-Euro-Ticket, wenn es auf dem Land keinen Zug gibt?“, fragt ein Schüler.

Die Arbeit ist mühsam: Etwa einen Kilometer Strecke schaffen die Schüler pro Tag, während sie sich durch das dichte Dickicht kämpfen. Doch die jungen Männer, die aus dem Schulsprengel ganz Schwaben kommen, um die Mindelheimer Schule zu besuchen, sind motiviert. „Wir gehen raus und tun was“, sagt einer der Teilnehmer, während er die Motorsäge wieder ansetzt. Sie sind überzeugt, dass ihre Arbeit nicht nur symbolischen Wert hat, sondern auch echte Veränderung bewirken kann.

Bernhard Fischer hofft, dass das Engagement ihrer Schüler ein weiterer Schritt hin zur Reaktivierung der Staudenbahn ist. Sie fordern, dass Politik auf Landkreis- und Landesebene konkrete Maßnahmen ergreift und es nicht bei leeren Worten belässt. Sollte die Staudenbahn tatsächlich wieder in Betrieb genommen werden, hätten die Schüler der Berufsschule Mindelheim einen großen Anteil daran. (mz)