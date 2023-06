Markt Wald

vor 47 Min.

Bald soll ein Bürgerbus durch Markt Wald rollen

In Markt Wald soll im Herbst ein Bürgerbus starten, der die Bürgerinnen und Bürger zu den Bushaltestellen und weiteren wichtigen Anlaufstellen innerhalb der Gemeinde bringt.

Plus Nach dem Nein zum Flexibus will die Gemeinde Markt Wald ihre Bürgerinnen und Bürger mit einem Bürgerbus mobil machen. So soll er funktionieren.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Wenn sich genügend Fahrer finden, soll schon im Herbst ein Bürgerbus durch Markt Wald fahren. Wie er funktionieren könnte, erläuterte der örtliche Busunternehmer Richard Baumeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Für 50 Euro pro Tag stellt er demnach der Gemeinde montags bis freitags einen Transporter zur Verfügung. Ehrenamtliche Fahrer fahren damit auf einer festen Route, die von Schnerzhofen über Steinekirch, Anhofen, Oberneufnach, Immelstetten und Bürgle nach Markt Wald führt, die jeweiligen ÖPNV-Bushaltestellen sowie wichtige Anlaufstellen wie beispielsweise die Apotheke, die Arztpraxis oder die beiden Banken an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen