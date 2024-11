Bei der Kläranlage machen die Nachbargemeinden gemeinsame Sache

Die Kläranlage von Markt Wald in Oberneufnach wird erweitert und ertüchtigt. Der Grund: Die Nachbargemeinde Mittelneufnach aus dem Landkreis Augsburg möchte in Zukunft sein Abwasser in Oberneufnach klären. Der Marktrat stimmte der interkommunalen Zusammenarbeit bei der jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Foto: Gemeinde Markt Wald