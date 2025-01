Besinnliche Einstimmung

Der Musikverein Markt Wald stimmte mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf besinnliche Weihnachten ein. Zum Einstieg brachten die jungen Musikerinnen und Musiker einige weihnachtliche Weisen zu Gehör und zeigten ihr Können. Anschließend erklang von der Stammkapelle unter der Leitung von Manfred Heiß ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen und modernen Weihnachtshits. Stimmungsvoll erklang auch das Flügelhorn-Solo „Abendküste“, gespielt von Anna Schnitzler, sowie der italienische Klassiker „Vivo per Lei“ an zwei Solo-Saxofonen. Zwischen „Glühwein-Galopp“ und „Ein Wintertraum“ vertonte Jürgen Schweinberger gesanglich „… wann Weihnachten wirklich ist“. Den besinnlichen Abschluss bildete Isabell Höpfl am Gesang mit dem Stück „Heilige Nacht“. (mz)

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markt Wald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis