Erster Bürgermeisterkandidat für Markt Wald steht fest

Im Januar wählen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Markt Wald den Nachfolger des bisherigen Bürgermeisters Peter Wachler. Jetzt gibt es einen Kandidaten.

Seit der Landtagswahl am 8. Oktober steht fest: Markt Wald braucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den bisherigen Bürgermeister Peter Wachler. Der zog als Direktkandidat der CSU bekanntlich in den Landtag ein und wechselte mit der Nominierungsversammlung Ende Oktober vom Rathaus ins Maximilianeum. Nun hat ein erster Kandidat seinen Hut für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 21. Januar, in den Ring geworfen.

Christian Demmler leitet als Zweiter Bürgermeister die Amtsgeschäfte derzeit bereits kommissarisch und würde das ab Januar 2024 gerne hauptamtlich tun. Er ist 2014 für CSU/parteilose Bürger in den Markt Walder Gemeinderat eingezogen und wurde zunächst zum Dritten Bürgermeister gewählt. Nach der Kommunalwahl 2020 übernahm er dann als Stimmenkönig der Wahl das Amt des Zweiten Bürgermeisters. Der 53-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist derzeit als stellvertretender Geschäftsführer in einem mittelständischen Nutzfahrzeugbetrieb in Neugablonz tätig. Der gebürtige Mindelheimer lebt seit 18 Jahren in Markt Wald und hat sich dort gut eingelebt, wie er lachend erzählt. Er ist Beisitzer im Schützenverein und Kassierer im Historischen Marktfestverein.

Christian Demmler tritt als gemeinsamer Kandidat von CSU und Freien Wählern an

Als Peter Wachler im Januar als Landtagskandidat nominiert wurde, sei er schon bald von verschiedenen Seiten gefragt worden, ob er sich nicht auch das Amt des Ersten Bürgermeisters vorstellen könnte, so Christian Demmler. In das konnte er bereits ein wenig hineinschnuppern, als Wachler längere Zeit krank war und er ihn vertreten hat. "Die Verantwortung habe ich gerne übernommen", sagt Demmler.

Er geht als gemeinsamer Kandidat von CSU und Freien Wählern in die Wahl: Die CSU will ihn am Mittwoch, 15. November, zum Kandidaten nominieren, die Freien Wähler haben das eine Woche später vor. Die ebenfalls im Gemeinderat vertretene Gruppierung Grüne/Naturnahe Bürgergemeinschaft verhält sich neutral und will keinen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin ins Rennen schicken.