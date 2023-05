Das Konzert des Musikvereins Markt Wald ist so bunt wie der Lenz

Der Musikverein Markt Wald begeistert das Publikum mit seinem Frühlingskonzert.

Der Musikverein Markt Wald hatte zu einem Frühlingskonzert in den Adlersaal eingeladen. Das Programm war so vielfältig und bunt wie der Lenz selbst. Am Pult standen zwei Dirigenten, Manfred Heiß und Manfred Dempf, die ein Programm zusammengestellt hatten, das sich im wahrsten Sinne des Wortes hervorragend hören ließ.

Zu Beginn waren es die neun Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, darunter Sophie und Lukas Thalhofer – sie waren nach nur fünf Monaten „Lehrzeit“ zum ersten Mal bei einem Konzert dabei. Sie alle zeigten, was sie bei Manfred Heiß gelernt hatten. Die Musikerinnen und Musiker der Stammkapelle ließen anschließend keine Wünsche offen. Fast alle sind bei Manfred Heiß in die musikalische Schule gegangen. Immerhin steht er seit 45 Jahren am Pult des Musikvereins. „In seinen Adern fließt kein Blut, durch seine Adern fließt Musik“, betonte Andreas Schuster, Präsident vom Bezirk 10 Mindelheim beim Allgäu Schwäbischen Musikbund, bei seiner Laudatio anlässlich der Ehrungen lang verdienter Mitglieder des Musikvereins Markt Wald.

Manfred Dempf machte beim Musikverein Markt Wald eine gute Figur

Im Verein ist Manfred Heiß das große „M“, der alle Instrumente spielt. Das kleine „M“ steht für Manfred Dempf, der die Musikerinnen und Musiker bei diesem Konzert hervorragend leitete. Er wird am kommenden Wochenende die Dirigentenprüfung beim ASM gewiss mit Bravour bestehen. Dass er ein sehr guter Musiker ist, das bewies er nicht nur am Taktstock, sondern auch als Solist an seinem Euphonium bei der Komposition „Gedanken an Dich“ von Ernst Hutter.Am Pult stand dieses Mal Manfred Heiß, der auch den irischen Segenswunsch „May the Road Rise“ von Markus Götz dirigierte.

Manfred Heiß fungierte nicht nur als Dirigent, sondern auch als Solist am Euphonium. Foto: Maria Schmid

Als Solistin an ihrer Geige trat Lara Schubert auf, die einen mehr als respektvollen Applaus vom begeisterten Publikum für dieses besondere Schmankerl erhielt. Auf dem Programm standen auch orchestrale Werke wie zum Beispiel „Where the River Flows“ von James Swearingen. Diese dreisätzige Suite basiert auf der Geschichte von dem weißen Jungen Marmaduke, der 1771 von Shawnee-Indianern adoptiert wurde und zu einem großen Krieger heranwuchs. Er trat mit Mut und Entschlossenheit für seinen Stamm und dessen Rechte ein. Noch heute gilt das als Inspiration für die amerikanischen Ureinwohner. War es „A Little Opening“ mit dem spannenden Sound eines Konzertbeginns, so erzählte „Cloud(iu)s – der Wolkenmann“ von Thiemo Kraas die Geschichte der Wolken. Dabei schnippten die Musikanten mit den Fingern und erzeugten hörbare Regentropfen.

Viele Musikerinnen und Musiker halten dem Musikverein Markt Wald seit Jahrzehnten die Treue

Weltallgeschichten erzählen die Science-Fiction-Filme von „Star Wars“ mit der Musik von Michael Giacchino. Zu hören bekamen die Gäste im Adlersaal nicht nur einen Marsch der Freiheit, „Marcha de Libertad“ von Gerald Ranacher, sondern auch die konzertante Polka „Ehrenwert“ von Martin Scharnagel, den einfühlsamen Walzer „Seite an Seite“ von Sebastian Schraml und die Polka „Musikantensehnsucht“ von Guido Henn. Diese Sehnsucht wurde auch mit dem Marsch „Abel Tasman“ und der Polka „Ja, das ist Blasmusik“, beide Kompositionen von Alexander Pfluger, erfüllt.

Diese Blasmusik lässt auch die langjährigen Mitglieder des Musikvereins nicht los: Stefan Dempf wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 35 Jahre dabei sind Claudia Braunmiller, Manfred Dempf, Sabine Lacher und Robert Strodel. Für 40 Jahre erhielt Sabine Schneider-Dempf eine Urkunde und die „Eintrittskarte“ für das Bobo, das Bezirksoldieblasorchester des ASM mit Ehrenkarte. Wie Manfred Heiß wurden auch Armin Schnitzler und Stefan Strodel für stolze 45 Jahre im Musikverein ausgezeichnet. Bürgermeister Peter Wachler überreichte die Urkunden und Anstecknadeln und gratulierte herzlich. Maximilian Raith, Carmen Stadler und Alexander Zinken, die drei Vorsitzenden des Musikvereins Markt Wald, freuten sich über den regen Zuspruch des Publikums und den mehr als wohlverdienten Applaus. Für die informative und humorvolle Moderation sorgten Sabine Lacher und Ramona Magg.