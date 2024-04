Markt Wald

Das Mittelalter-Fieber vor dem Marcktfest in Markt Wald grassiert

Das elfköpfige Nähstuben-Team in Markt Wald hatte ganze Arbeit geleistet und beim historischen Kleiderbasar viele Marcktfest-Fans glücklich gemacht. Auf dem Foto von links: Claudia Nägele, Ingrid Strodel, Andrea Wiedemann, Maria Schuster (hinten), Brigitte Kögel und Karin Huber. Auf dem Foto fehlen: Gusti und Martina Hacker, Herta Klaus, Maria Fischer und Johanna Roll.

Plus Die Nähstube des Marcktfestes bleibt gefordert. Der Ansturm beim Kleiderbasar in Markt Wald war so groß, dass es Anfang Juni noch einen weiteren Verkauf geben wird.

Von Kathrin Elsner

Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden, um selbstgenähte historische Kleidung zu erstehen - für echte Fans des historischen Marcktfestes gar kein Problem. "Ich brauch' was Neues, weil der Bauch größer geworden ist", verriet Winfried Wagner mit einem Augenzwinkern in der Warteschlange. Das Nähteam freute sich über so viele Verkäufe, dass die Nähmaschinen schon bald wieder heißlaufen werden. Vom 28. Juni bis 7. Juli steht die Gemeinde Markt Wald ganz im Zeichen des Historienspektakels.

Passend gekleidet sollte man beim Marcktfest in Markt Wald schon sein - und trinkfest

Eine unfassbar lange Schlange Marcktfest-Liebhaber wartete geduldig vor Tina´s Café, um Einlass zum großen historischen Kleiderbasar gewährt zu bekommen. "Wir sind neu nach Markt Wald gezogen, und jetzt brauchen wir natürlich historische Kleidung", verriet Melanie Forster und lächelte vergnügt. "Ich brauch eine leichte Hose und ein einfaches Hemd, etwas, wo man gut mit arbeiten kann", verriet Peter März und ergänzte fröhlich "und trinkfest muss es auch sein".

