18:15 Uhr

Die Klangwerkstatt in Markt Wald feiert 50-jähriges Bestehen

Plus Zum 50. Geburtstag finden in der Klangwerkstatt am Wochenende Tage der offenen Tür statt. Dass es dazu einmal kommen würde, ist auch dem Zufall zu verdanken.

Wenn André Schubert und Christoph Löcherbach über Musikinstrumente sprechen, dann merkt jeder im Raum, dass da zwei Menschen miteinander reden, die wissen, was sie tun. Vor ihnen liegt eine kaputte Harfe. "Hier oben ist sie gebrochen", sagt Löcherbach und zeigt auf den Harfenkopf, "sowas ist eigentlich ein Anfängerfehler." Normalerweise wäre die Harfe ein Totalschaden, aber weil sie einer Musikschule gehört, die sich keine neue Harfe leisten kann, kümmern die beiden sich um das Instrument. Vor dem Wochenende wird das jedoch nichts mehr. Denn da steht in ihrer "Klangwerkstatt" 50-jähriges Jubiläum an. In dieser Zeit ist viel passiert.

Eigentlich wollte Christoph Löcherbach immer Geige spielen, doch weil sich die Familie das Instrument nicht leisten konnte, musste er mit dem alten Klavier vorlieb nehmen - und scheiterte: "Ich war das schwarze Schaf in der Familie. Alle konnten musizieren, nur ich nicht." Er wurde Arzt und Psychotherapeut. Doch die Musik ließ ihn nicht los. Er nutzte jede freie Minute, um über Flohmärkte zu streunen und alte Instrumente mitzunehmen, die er reparieren konnte, damit er der Musik irgendwie nahe sein konnte.

