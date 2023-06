Die Kreuzung bei Markt Wald soll sicherer werden

An der Kreuzung am Ziegelstadel bei Markt Wald sind schon mehrere schwere Unfälle passiert, vor zwei Jahren ein tödlicher. Die Gemeinde sieht deshalb Handlungsbedarf.

Aus Sicht der Gemeinde Markt Wald ist die Kreuzung bei Ziegelstadel ein Unfallschwerpunkt: Schon mehrfach sind dort schwere Unfälle passiert. Zuletzt starb im Oktober 2021 ein E-Bike-Fahrer, der von einem Motorradfahrer erfasst worden war. Wenige Monate zuvor musste die Feuerwehr nach einem Unfall an dieser Stelle eine Frau aus ihrem Auto befreien. Die Gemeinde würde die Kreuzung Richtung Zaisertshofen deshalb gerne sicherer machen und hatte zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Markt Wald die Verantwortlichen des Straßenbauamts und der Polizei zu einer Verkehrsschau gebeten.

Wie Bürgermeister Peter Wachler in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführte, hätte die Gemeinde die Kreuzung gerne mit einem Kreisverkehr entschärft. Dafür sehen die Experten jedoch keine Grundlage. Verglichen mit anderen Kreuzungen handle es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt, der einen Kreisverkehr rechtfertige. "Wie viele Tote brauchen wir denn noch?", entfuhr es daraufhin Gemeinderat Hermann Glas. Eine Frage, die sich auch Wachler stellt, der betont, damit nicht pietätlos sein zu wollen.

An der Ziegelstadel-Kreuzung bei Markt Wald gibt es nun eine Stopp-Stelle

Statt eines Kreisverkehrs wurde inzwischen für die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Zaisertshofen auf die Kreuzung zufahren, immerhin eine Stopp-Stelle eingerichtet. So werden sie zum Anhalten gezwungen, und dazu, genau zu schauen, ob auch wirklich kein Auto kommt, wenn sie links Richtung Markt Wald, geradeaus nach Ziegelstadel oder rechts Richtung Tussenhausen fahren. Manch einer im Rat bezweifelt jedoch, dass das Schild die Kreuzung sicherer macht. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung gebe es in dem Bereich schließlich auch schon länger, so Markus Oberhoffner. Doch längst nicht alle Verkehrsteilnehmer hielten sich daran.