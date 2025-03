Ein Erpresser sorgt für Turbulenzen in Markt Wald

Wer in den vergangenen Jahren die Theateraufführungen in Markt Wald vermisst hat, für den gibt es gute Nachrichten: Der Theaterverein präsentiert heuer ab dem 22. März wieder mehrere Aufführungen. Nachdem der Verein zuletzt im Jahr 2019 ein Stück im Adlersaal in Markt Wald aufführte, wird sich nun heuer nach längerer Pause wieder der Vorhang heben.

Spielleiterin Nadine Hippold hat sich die Kriminalkomödie „Erpresser & Co.“ von Hans Schimmel ausgesucht und probt seit Anfang Januar fleißig mit den Laienspielern. Ganz auf das Theaterteam mussten die Zuschauer allerdings in den vergangenen zwei Jahren nicht verzichten. Im Vorjahr zeigte der Theaterverein beim großen historischen Fest in Markt Wald eine Aufführung, und es gab einen Einakter im Jahr 2023 zu sehen. Der Grund, warum es zuvor mehrere Jahre keine Theateraufführungen gab, lag zum einen an den Einschränkungen der Coronazeit als auch am Wechsel des Spielleiters. Gerlinde Pross übergab ihre Leitungsfunktion an Nadine Hippold, die sich damals mit Gerlinde Pross die Spielleitung teilte und selbst Schauspielerin war. „Nun stehe ich heuer nicht mehr auf der Bühne, sondern bin für die Regie, die Technik und das Bühnenbild verantwortlich. Das ist schon ein großer Unterschied zu früher“, erzählt Nadine Hippold.

Vor und hinter der Bühne neue Gesichter beim Theaterverein Markt Wald

Auch bei den Schauspielern gibt es Änderungen: Viktoria Müller und Maximilian Raith sind die Neulinge, die heuer erstmals auftreten werden. Und noch eine weitere Besonderheit gibt es dieses Jahr auf der Bühne, berichtete Nadine Hippold: „Mit Rita Korb kehrt eine Markt Walder Theaterlegende auf die Bühne zurück, die zuletzt vor 30 Jahren gespielt hatte und danach Spielleiterin war.“ Während sich Nadine Hippold Gedanken über die Besetzung der verschiedenen Rollen machte, fiel ihre Wahl schnell auch auf die fast 80jährige Rita Korb und konnte sie schließlich überreden, wieder mitzuspielen. Die Proben machen den Schauspielern sehr viel Spaß, erzählt die Spielleiterin schmunzeld. „Wir lachen viel zusammen und es ist auch schon ein Teil des Bühneninventars in die Brüche gegangen, weil wir mit vollem Einsatz proben.“

Freuen dürfen sich Gäste auf eine spannende, aber auch lustige Kriminalkomödie: Ohne zu ahnen, welches Unternehmen ihm künftig gehören wird, tritt der biedere Buchhalter Paul Bangemann das Erbe seines Bruders an. Dieser hatte zu Lebzeiten eine kleine, aber dennoch gut gehende Erpresserei betrieben, die er als Sicherheitsunternehmen getarnt hatte. Nach seinem Tod soll nun sein Bruder Paul mit genauen Anweisungen und der Bedingung, alle Angestellten zu übernehmen, die Geschäfte weiterführen. Durch Paul Bangemanns Unwissenheit über das Unternehmen, einem angestellten Geldeintreiber mit schlechten Sprach- und Rechtschreibkenntnissen und dem untervermieteten Büro an eine Bestattungsunternehmerin kommt es zu zahlreichen Verwicklungen und Missverständnissen, die für viele lustige Momente und Turbulenzen sorgen. Hinzu kommt, dass auch noch die Polizei dem getarnten Unternehmen auf der Spur ist. Gespielt wird am 22., 23., und 29. März und am 5. April, jeweils 19.30 Uhr. Am 30. März, um 14 Uhr und ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen, am 6. April um 16 Uhr. Kartenvorverkauf unter der Telefonnummer 08262/741 von 17 bis 19.30 Uhr mittwochs bis freitags.