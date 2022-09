Markt Wald

12:00 Uhr

Ein unmoralisches Angebot für Markt Wald?

Plus Ein Angebot für zwei Glasfaseranschlüsse in Markt Wald bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Dass die Gemeinde es trotzdem in Erwägung zieht, liegt an einer Förderung.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Die Summen, die Bürgermeister Peter Wachler in der jüngsten Gemeinderatssitzung per Beamer an die Wand warf, ließen manches Gemeinderatsmitglied und auch etliche Zuhörerinnen und Zuhörer fassungslos nach Luft schnappen. Es handelte sich um die Angebote für einen Glasfaseranschluss für das Rathaus und die Christoph-Scheiner-Grundschule in Markt Wald. Und die haben es in sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

