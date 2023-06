Fährt in Markt Wald bald ein Bürgerbus?

Markt Wald hatte sich im März gegen den Flexibus ausgesprochen. Nun will die Gemeinde ein eigenes Konzept vorstellen.

Wäre es nach den Verantwortlichen des Landkreises gegangen, hätte im Raum Tussenhausen-Markt Wald noch heuer der Flexibus starten können. Das jedoch war nicht im Sinne der Markt Walder Gemeinderäte: Sie sprachen sich im März mit großer Mehrheit gegen den Flexibus aus. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus will die Gemeinde nun ein eigenes Bürgerbus-Modell vorstellen.

Dass es Überlegungen gibt, den ÖPNV vor Ort auf eigene Faust zu verbessern, hatte Bürgermeister Peter Wachler bereits im März angekündigt. Damals ließ er jedoch offen, wie ein solches Angebot aussehen könnte.

Tussenhausen könnte in den Flexibus-Knoten Mindelheim aufgenommen werden

Die Nachbargemeinde Tussenhausen kann derweil darauf hoffen, ihren Bürgerinnen und Bürgern trotz des Neins der Markt Walder den Flexibus anbieten zu können. Derzeit gebe es Gespräche, Tussenhausen in den Knoten Mindelheim mit aufzunehmen, erklärte Christine Heim vom zuständigen Sachgebiet am Landratsamt in der jüngsten Sitzung des Mobilitätsausschusses. "Wir sind zuversichtlich, dass wir Tussenhausen in den Knoten reinbekommen", sagte sie.

Kreisrat Robert Sturm (CSU) bedauerte, dass Markt Wald nicht beim Flexibus mitmacht und scherzte ein wenig hämisch: "Vielleicht setzt Markt Wald voll auf die Staudenbahn." "Da werden sie noch ein bisschen warten", entgegnete darauf Heims Kollege Helmut Höld. Denn wie in der Sitzung kurz zuvor bekannt geworden war, wurde deren Reaktivierung erneut ausgebremst. (baus)