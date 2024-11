Ganz neue Töne beim Bezirksmusikfest in Oberneufnach

Oberneufnach wird im kommenden Jahr zur „Bezirkshauptstadt“ der Blasmusik: Vom 20. bis 22. Juni wird das Bezirksmusikfest im Markt Walder Ortsteil Oberneufnach stattfinden. Dies kündigteVorstandsmitglied Franz Huber im Rahmen der diesjährigen Bürgerversammlungen an. Und er weckte gleich Neugier und Begeisterung. Denn das Bezirksmusikfest wird dezentral in mehreren Bauernhöfen, also nicht in einem Zelt, stattfinden. An drei Tagen soll Blasmusik aus mehreren Stadeln ertönen. Weiter wurde Bürgermeister Christian Demmler mit einem breiten Spektrum an Wünschen konfrontiert, die nun der Marktrat in den nächsten Sitzungen abarbeiten darf

