Gartenfans auf Schnäppchenjagd im Pflanzenparadies

Gartenliebhaber sind in Markt Wald auf ihre Kosten gekommen: Gemüsepflanzen, Blumen, Stauden, Gräser, Gartenbücher oder Herbstdeko konnten Besucher während der Pflanzentauschbörse verschenken, tauschen oder gegen eine freiwillige Spende mitnehmen. Im überdachten Freisitz am Cafe Settele im Ortsteil Bürgle herrschte daher geschäftiges Treiben und die meist weiblichen Gäste freuten sich über das Pflanzenangebot für Haus und Garten, das der Obst- und Gartenbauverein aus Markt Wald organisierte. Es gab viel zu entdecken, was den eigenen Garten künftig interessanter macht.

Eine Besucherin ist Carola Wobbe: „Ich war schon mehrmals hier zu Besuch und habe Pflanzen wie Lungenkraut mitgenommen, die ich vorher noch nicht kannte.“ Ihre Freundin ist nach wie vor begeistert von den Blüten der Engelstrompete, die ihr Carola Wobbe von einem früheren Besuch bereits mitgebracht hat.

Ein besonderer Fund aus Markt Wald soll wunderschöne Blautöne bieten

Stolz ist Besucherin Sabine Auer über ihren Fund auf der Pflanzentauschbörse: „Ich habe gerade eine Agapantus-Schmucklilie ergattert, die ich meiner Freundin schenken werde. Ich habe selber diese Lilie in meinem Garten und die Blume blüht in wunderschönen Blautönen.“ Besonders gefällt Sabine Auer der gegenseitige Austausch mit anderen Pflanzenliebhabern und dass durch die Tauschbörse keine Pflanzen weggeworfen werden müssen.

Monika und Thomas Mögele haben eine Kiste voller Pflanzen aus ihrem eigenen Garten mitgebracht, die sie verschenken werden. Beide sind auch auf der Suche nach neuen Pflanzen für ihren Garten, die für Bienen und Insekten geeignet sein sollen, da sie eine Imkerei betreiben. Besonders schätzen sie die Pflanzenvielfalt der Tauschbörse und das Angebot, das es oftmals in Baumärkten nicht in diesem Umfang zu finden gibt.

Eine Kiste voller Pflanzen, die sie in ihrem Garten übrig haben, haben Monika und Thomas Mögele verschenkt. Foto: Karin Marz

Diesen Pluspunkt sprechen auch andere Besucherinnen an: „Im Gegensatz zum Baumarkt finden wir hier Pflanzen, die bereits in einem Garten gewachsen sind. Die bisherigen Besitzerinnen können uns daher viele Tipps zur Pflege geben.“ Eine weitere Besucherin, die nach der Suche für einen Phlox fündig geworden ist, ergänzt: „Mir gefällt nicht nur das Pflanzenangebot, sondern auch das Treffen mit anderen Gartenliebhabern und das Ratschen bei Kaffee und Kuchen.“

Viele ungewöhnliche Pflanzen gab es auf der Pflanzentauschbörse zu entdecken. Foto: Karin Marz

In einer Sache sind sich alle einig: Untereinander Gartenwissen austauschen, miteinander fachsimpeln, das kostenlose Pflanzenangebot vor Ort und Bekannte treffen ist das Besondere an der Pflanzentauschbörse und der Grund, warum sie regelmäßig kommen.

Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, findet diese Veranstaltung in Markt Wald statt. Vorsitzende Margitta Eff und ihre Stellvertreterin Heidi Müller vom Obst- und Gartenbauverein freuen sich besonders darüber, dass nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus umliegenden Gemeinden Besucher kommen. Bereits seit vielen Jahren organisieren sie die Tauschbörse, die früher im Bauhof und am Schützenheim stattfand.