Markt Wald

Geplanter Pavillon der Genobank in Markt Wald sorgt für Empörung

So könnte der Pavillon aussehen, den die Genossenschaftsbank in Markt Wald aufstellen möchten, um Automatensprengungen vorzubeugen. Er wurde gemeinsam mit Versicherungen konzipiert.

Plus Um sich gegen Automatensprengungen zu wappnen, will die Genobank ihren Geldautomaten in Markt Wald in einem Pavillon unterbringen. Der hat jedoch selbst Sprengkraft.

Von Sandra Baumberger

Eine Bauvoranfrage der Genossenschaftsbank hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Markt Wald die Gemüter erhitzt. Als "furchtbar" und "pott wiascht" empfinden die Räte den Pavillon, in dem die Bank künftig gerne ihren Bankautomaten unterbringen würde. Während sie mit Sicherheitsgründen argumentiert, befürchten einige Räte, dass etwas anderes dahintersteckt.

Sie glauben, dass die Bank ihren Standort direkt gegenüber des Markt Walder Rathauses langfristig aufgeben könnte – und sich mit der Auslagerung des Geldautomaten in einen Pavillon auf dem Parkplatz schon darauf vorbereitet. Zwar weist die Bank das von sich, gänzlich überzeugt sind die Räte aber nicht. Das gilt im Übrigen auch für deren Argument, mit dem Pavillon "die Gefahr von Geldautomatensprengungen zu reduzieren bzw. möglichst keinen Anreiz zu schaffen, es überhaupt zu versuchen". Die Bank möchte damit auch die Bewohner der Wohnung über der Bankfiliale schützen.

