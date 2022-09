Gibt es in Markt Wald bald eine Abwrackprämie für alte Elektrogeräte?

Die Gemeinde Markt Wald will bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein fürs Energiesparen schaffen –und selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

Wie kann die Gemeinde Markt Wald Energie sparen und gleichzeitig ihre Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen, das gleiche zu tun? Mit dieser Frage haben sich die Markt Walder Gemeinderätinnen und -räte in ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt. Darin brachte Bürgermeister Peter Wachler unter anderem eine Abwrackprämie für alte Elektrogeräte ins Gespräch.

Darauf gebracht haben ihn diverse Besuche bei Bürgerinnen und Bürgern. „Da sehe ich immer wieder, welche Stromfresser in vielen Haushalten noch in Betrieb sind“, sagte er. Beispiele dafür habe er auch in der eigenen Familie schon gefunden, als er bemerkte, dass der 45 Jahre alte Gefrierschrank plötzlich wieder genutzt wurde.

Wer ein Altgerät durch ein neues ersetzt, könnte von der Gemeinde Markt Wald einen Zuschuss von 100 Euro bekommen

Offenbar fehle bei vielen das Bewusstsein, wie wichtig es ist, Energie zu sparen, folgerte er daraus. „Viele scheinen zu denken, dass die Welt bei uns hier draußen schon noch in Ordnung ist. Aber das ist sie nicht“, so Wachler. Mit einem Zuschuss von 100 Euro für ein neues, bei einem ortsansässigen Händler gekauftes Gerät könnte man vielleicht den einen oder anderen zum Umdenken bewegen, hofft er.

Mit seinem Vorschlag begeisterte er allerdings nicht alle Gemeinderäte: Hermann Glas befürchtet eine Menge Bürokratie und Anton Ruf findet, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde ist, die Leute zum Energiesparen zu ermuntern. „Die werden’s schon noch merken“, sagte er. Seinem Eindruck, dass diejenigen, die bisher untätig waren, nun auch noch belohnt würden, trat Wachler entschieden entgegen. Es gehe darum, Anreize zu schaffen, sagte er.

Gleichzeitig sieht er auch die Gemeinde in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mit Photovoltaikanlagen, die insgesamt zehn Hektar umfassen, habe diese zwar schon etwas getan, sei aber noch meilenweit entfernt von Vorzeigegemeinden wie etwa Wildpoldsried im Oberallgäu. In diesem Zusammenhang erinnerte er an die PV-Anlage am Ortsrand von Immelstetten, gegen deren Erweiterung sich die Bewohnerinnen und Bewohner vor zwei Jahren erfolgreich gewehrt hatten, weil sie unter anderem befürchteten, dass damit das Ortsbild verschandelt würde. Bei der bestehenden Anlage sei das aus heutiger Sicht aber nicht der Fall. „Man sieht sie fast gar nicht“, so Wachler. Gerhard Lochbrunner gab jedoch zu bedenken, dass das im Fall der geplanten Erweiterung durchaus anders ausgesehen hätte und grummelte: „Wenn man sie sehen will, sieht man sie auch.“

Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler würde gerne weitere gemeindliche Dächer mit PV-Anlagen ausstatten

Neben dieser Freiflächen-PV-Anlage sind auf den Dächern der Kläranlage in Oberneufnach und der Christoph-Scheiner-Grundschule PV-Anlagen installiert. Die Anlage auf dem Schuldach ist momentan zwar fremdverpachtet, Wachler würde sie künftig aber gerne selbst nutzen. Außerdem schlug er vor, auch das zweite Dach der Kläranlage sowie die Dächer des Rathauses und des Kindergartens für die Stromerzeugung zu nutzen. „Die Notwendigkeit muss man nicht diskutieren“, ist Wachler überzeugt.

Die Gemeinde könne jedoch nicht nur hier mit gutem Beispiel vorangehen, sondern beispielsweise auch beim Wassersparen: Bis vor Kurzem seien die Geranien an den Rathaus-Fenstern noch mit Trinkwasser gegossen worden, jetzt habe man eine Regentonne aufgestellt. „Da hätten wir schon viel früher draufkommen können“, so Wachler selbstkritisch. Auch der Sportplatz werde – wenn die Zisternen leer sind – noch mit Trinkwasser bewässert. Hier würde sich seiner Meinung nach eine Leitung vom Hochbehälter anbieten, dessen Wasser künftig nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden darf. Mit solchen Maßnahmen könne die Gemeinde Akzente setzen, warb Wachler.

Die Gemeinde Markt Wald will sich stärker als bisher mit dem Thema Energie beschäftigen

Theresia Hörl ist das allerdings zu wenig: „Eine PV-Anlage auf dem Rathaus und dem Kindergarten reichen nicht“, sagte sie. „Ich glaube, wir müssen grundsätzlicher vorgehen. Wir brauchen ein Energiekonzept.“ Diese Meinung teilte auch Franz Huber: Die Idee der Abwrackprämie sei zwar gut, weil viele offenbar nicht wüssten, dass sich ein neues Gerät schon nach drei Jahren rentiere. „Wir brauchen aber eine Vision: Wo wollen wir hin?“

Als gutes Beispiel nannte er die Gemeinde Oy-Mittelberg, in der ein Landwirt die Hackschnitzel für eine Heizungsanlage liefert, die alle öffentlichen Gebäude mit Wärme versorgt. Allerdings könne man mit kleinen Einzelmaßnahmen kurzfristig ein Bewusstsein bei den Leuten schaffen. Wachler sieht sie ebenfalls als Möglichkeit, um damit die Zeit bis zur Verwirklichung eines größeren Konzepts zu überbrücken. „Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden“, so Wachler. Gerade habe er mit seiner Amtskollegin Susanne Nieberle über den Energie-Kriterienkatalog für Eppishausen gesprochen. Fakt sei: „Wir müssen uns Gedanken darüber machen und uns viel mehr dieses Themas annehmen.“ Die Gemeinderäte rief er dazu auf, sich schon einmal Gedanken zu machen. „Wir sollten das nach außen tragen, dass das ein wichtiges Thema ist.“ Deshalb soll es auch im Bauausschuss weiter vertieft werden.