Markt Wald

vor 35 Min.

Gleich zwei neue Spielplätze für Markt Wald

In Markt Wald sollen im neuen Jahr gleich zwei neue Spielplätze gebaut werden. Die Aufträge dafür gingen an das Apfeltracher Unternehmen LignumPlus, das auch für diesen Spielplatz in Dirlewang verantwortlich zeichnet.

Plus Die Gemeinde investiert rund 100.000 Euro in zwei Spielplätze. Wo sie entstehen und was sie bieten sollen.

Von Sandra Baumberger

Wenn die Bauarbeiten im kommenden Jahr gut vorangehen, können sich die Kinder in Markt Wald möglicherweise schon im Herbst gleich auf zwei neuen Spielplätzen austoben. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den beiden Vorhaben einstimmig grünes Licht gegeben und auch entschieden, wo der größere der beiden Spielplätze entstehen soll. Der Standort für den kleineren stand bereits zuvor fest.

