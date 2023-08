In Markt Wald fehlt eine Mülltonne: Polizei geht von Diebstahl aus

Da staunte eine Frau in Markt Wald nicht schlecht: Als sie ihre Mülltonne aufräumen wollte, war die Tonne verschwunden. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

Wie die Polizei Bad Wörishofen erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Mülltonnen-Diebstahl schon in der Nacht zum Montag, 24. Juni. n der Hauptstraße eine Mülltonne entwendet. Eine Hausbesitzerin hatte die Tonne am Sonntagabend auf die Hauptstraße geschoben, wo sie am nächsten Tag geleert werden sollte. Als sie ihre Tonne wieder aufräumen wollte, stellte sie fest, dass die Mülltonne fehlt. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)